根據美國金融資料庫業者S3 Partners數據，做空Nikola的本周帳面虧損至少有0.8億美元。2023年，賭Nikola股價還會再走低的看空部位，現在只剩下約0.5億美元而已。

已連漲8天的Nikola，美股16日收盤價大跌15%，做空的人或許比較能稍微喘一口氣。跟2020年股價位於高峰的60幾塊美元相比，Nikola目前只剩下1塊多美元，股價已經不知腰斬了幾次。

由於營運資金快要見底，Nikola不得不在16日宣布又要裁員1成，約270名員工，預估省下的人事費用，每年高達5000萬美元，目前公司只有900左右。去年11月時，Nikola才砍了100名員工，約占當時員工總數7%。

Nikola預估，最晚在2024年之前，每年燒錢的金額可望不到4億美元。截至3月31日，公司現金也僅僅只有2.08億美元，其中甚至有0.85億美元不得恣意亂花，是要用在特殊用途上的。

由於公司可用的資金吃緊，故Nikola正在遊說股東，看是否可以現金增資，把目前在外流通的8億股，增至16億股。然後，把籌來的錢去支付之前向避險基金借來的2億美元，所孳生的利息。

彭博社表示，由於市場可借入的股票愈來愈少，使得做空Nikola的成本也愈來愈高，因此出現軋空情況。當投資大眾急於買回自己做空的股票時，就會出現軋空行情。同時，原本看空的股票，股價反而會上漲。

本周，Nikola幾乎都是散戶在交易。根據調研單位Vanda Research資料，光是在美股15日，來自散戶的買超金額就有400萬美元，這是Nikola交易量慘澹的兩年後，再次看到有這麼大量的買盤進駐。

分析師認為，Nikola這次反彈表示投機勢力重現江湖，美股短期恐怕會再次看見泡沫化。靠著這些散戶，Nikola得以讓自己股價維持在1美元以上，也符合那斯達克要求掛牌交易的公司，最低收盤價要在每股1美元的要求。

其它電動車同業方面，由於聯準會日前暗示，今年底以前可能還會再升息兩碼，加上美股技術線型所限，讓特斯拉無法再創日線連續上漲14日的紀錄。不過，日線已13紅的特斯拉，這段時間讓自己市值至少暴增2400億美元。