新北幼兒園餵藥案持續延燒，將代表國民黨參加台中市第5選區立委選舉的台中市議員黃健豪直言，最令家長擔心的事是不知道專業角度的「檢驗標準」在哪裡，並提到副總統賴清德是醫生、行政院長陳建仁是公衛學者，更有一堆政治人物有醫學背景，怎麼沒有一個人能夠好好的向國人說清楚？

黃健豪今(17)日在臉書談及近日新北幼兒園餵藥案，並直言最令家長擔心的事，就是不知道專業角度的「檢驗標準」在哪裡。黃健豪列出這起事件的種種爭議點，包括一、民進黨立委賴品妤講的微量安眠藥、賴清德競選總統辦公室發言人、新北市議員稱「藥物濃度檢測結果達64（-）」、衛福部說有一位幼童身上驗出20 ng/ml或29ng/ml的三級毒品BZD；二、衛福部本來說全國都要驗，改成只有新北要驗，新北市今開放全國來驗，新北市買單；三、醫院說要達到某個數值後才是陽性，又有兒科醫師說不可能有這些藥物讓小朋友吃到。

黃健豪質疑，到底驗出多少數值是誤差？到底驗出多少數值表示過量？到底這些管制藥物哪裡流出及取得？「這些事情，主管機關衛福部、各大醫學中心、各衛生局局長，應該都有標準答案吧？」黃健豪強調，賴清德是醫生、陳建仁是公衛學者，也有一堆政治人物是醫學背景，怎麼沒有一個人能夠好好的向國人說清楚，這些東西，在人體到底是要「零檢出」，還是可能有微量，驗出多少量是超標？

黃健豪認為，若超標，該法辦的就快點抓起來，若沒超標，應快點說明清楚，讓廣大家長放心。