香港26歲網紅素海霖進軍日本AV界，並以藝名「繪麗奈」出道，如今人氣高漲的她，聲稱若粉絲在街上巧遇，也不能合照留念，遭痛批耍大牌，不過常在社群網站分享日常的她，因為曬出與金馬影帝黃秋生合照後秒刪，再次引發討論。

素海霖曬出和黃秋生的合照，只見兩人對著鏡頭露出一抹微笑，她則是將頭輕靠在黃秋生肩上，接著挽著他的左手臂，狀似相當親暱，並附文寫下：「謝謝秋生哥願意抽空出席。你對我來講都是一份禮物，因為本身都以為遙不可及。希望將來可以有機會合作，無論是什麼片我都願意」，不過沒多久後便立刻刪除，引發外界諸多揣測。

不過有眼尖網友發現刪除的貼文中，其實有Tag男星杜汶澤，認為是否因為提早洩漏合作計畫，才讓素海霖急忙刪除照片，不過跟金馬影帝黃秋生同框一事，則被網友拿來揶揄：「合照黃秋生有沒有給錢」，不過先前表示不能和粉絲合照，素海霖指出全是「業內規矩」，主要是先前舉行簽名見面會，合照都是要收費，若雙重標準恐對付費的粉絲不公平。

素海霖先前表示一直想當女優，雖然投履歷到日本各大公司，不過都石沉大海，直到透過台灣公司牽線才成功踏入AV界，但她也坦承當上AV女優一事還沒告知父母，但也做好她們早晚會知情的心理準備，接著強調：「就算父母不同意，還是盼望他們理解」。