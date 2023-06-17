新北私幼疑似餵藥案，新北市副市長劉和然今嗆聲：「中央不做，新北來做」，表示，全台6歲以下兒童帶著健保卡到8家專責醫院就能免費採檢，經費部分由新北市負擔，遭綠營質疑「經費跟預算從何而來？」對此，侯友宜競選辦公室發言人呂家愷則說，新北市的做法，最大目的是讓全台家長安心，呼籲若是檢調偵查結果出爐是系統性問題，希望中央一起來做。

侯友宜競選辦公室發言人呂家愷（右）說，新北市的做法，最大目的是讓全台家長安心，呼籲若是檢調偵查結果出爐是系統性問題，希望中央一起來做。（陳慰慈攝）

侯辦發言人柳采葳表示，攸關小朋友健康安全與家長憂慮的事，無關政治，不管是誰都應該要好好正視。

餵藥案持續延燒，衛福部台北醫院昨原宣布，即日起擴大提供「全台灣」幼兒園幼童免費檢驗，後急轉彎，稱新聞稿誤植是「全新北市」。對此，新北市副市長劉和然今主持私立幼兒園司法案件進度說明記者會表示，「中央不做，新北來做」。

民進黨新北市議員張維倩批，新北市本就應照顧新北的孩子，現在市府貿然宣布這樣的政策，「請問預算跟經費從何而來呢？」且新北市議會尚未通過相關提案要去墊付全台所有幼兒的檢驗費用，市府不應該草率行事。

對於外界質疑民進黨把孩童的健康打成政治題，販賣恐慌，呂家愷表示，根據民進黨的邏輯，如是餵毒，就是重大刑案，中央就該在6月8日一起介入調查，為何衛福部直到16日才跨部會組成小組，這不是遲到是什麼？如不是餵毒案，這不是造謠是什麼？「一切的一切就是民進黨的小雞在說謊。」

另針對民進黨發言人戴瑋珊臉書指，把「陰性」當成「沒有」是很嚴重的誤導，質疑侯友宜和該幼兒園集團有「厚友誼」，呂家愷表示，民進黨總統參選人賴清德6月12日後就沒在接受媒體採訪，戴瑋姍身為賴清德發言人不妨去問問賴醫師，「陰性」是否等於造成傷害？戴瑋姍不斷造謠「有數值」被當成「餵毒」、「餵藥」才是恐慌的來源，別忘了為自已的造謠負責道歉。