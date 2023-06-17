清華大學前校長、知名天文學家徐遐生於4月22日在美辭世，清大17日舉辦追思會，表彰徐前校長對清大及台灣高等教育的重大貢獻，徐遐生的夫人濮建平也專程自美返台參加追思會，高齡逾80歲的哥哥徐復生也錄製影片，追憶兄弟情誼。

清大17日舉辦徐遐生追思會，以「點亮黑夜繁星」為主題，校長高為元說，徐遐生是天文學家、教育家、永續發展的倡議者、溫文儒雅的君子，也是致力點亮潛力新星的關懷者，他不僅定義了宇宙，也定義了清大教育的開放精神。

清大師生及故友參加徐前校長追思會。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

今追思會由徐遐生任清大校長時的主祕葉銘泉主持，4位清大前校長劉兆玄、陳文村、陳力俊、賀陳弘皆到場緬懷。中研院代表譚遠培、徐遐生任校長時的副校長陳文華及陳信雄、科管院長史欽泰、校友總會理事長許明德也出席。清大音樂系學生也演奏組曲，以音樂緬懷備受師生敬愛的老校長。

徐遐生的夫人濮建平說，徐遐生總喜歡說他退休了4次，包括從柏克萊加州大學、聖地牙哥加州大學、清大及中央研究院退休。但徐遐生根本閒不下來，在生命的最後十多年，他關注全球氣候變遷議題，並將此視為畢生志業，投入時間研究熔鹽技術，她也感謝清大同事繼續這項研究。

徐遐生的哥哥徐復生也錄製影片，回憶往昔點滴，令他印象最深的是，兄弟倆年少時騎著單車當起《芝加哥論壇報》的送報生，甚至拿下訂戶數成長最多獎項的一段往事。

清大音樂系學生以音樂緬懷前校長徐遐生。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清大指出，徐遐生1990年獲選第18屆中研院院士，與父親徐賢修同為中研院院士、且都是清大校長，父子雙傑成就一段佳話。當年他自美返台接任清大校長時，受到國際學界矚目，總有許多人問他為什麼，他只淡淡地以「It’s a family business.」一笑而過。

清大總圖書館現正在一樓知識集舉辦《點亮黑夜繁星──徐遐生校長紀念展》，展出徐遐生的生平、校長任內大事記、《父子雙傑》書摘及珍貴的英文手稿，將展出至7月19日。