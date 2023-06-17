三立明（18）起推出全新節目《國際辯論社News World》，這是繼《消失的國界》之後又一個旗艦型國際新聞節目，《國際辯論社》將以新聞專題，結合來賓訪談，主持人是擁有多國語言能力的新生代主播劉宸希擔綱，第一次主持節目的劉宸希說「節目會有多元討論，同一個議題不同的觀察面向，可以同時呈現，主持人沒有特定立場支持各種論點，所以節目名稱叫做辯論社。」

接下主持棒的第一個訪問，劉宸希就特別飛到澳洲，訪問了昆士蘭州的議員，還有駐雪梨代表處處長，討論澳洲打工度假的熱門議題，很多跨國的訪問邀約，劉宸希也會一起參與，「我們的團隊幾乎天天都在寫英文信，大家一天使用英文的時間，都快比中文多了，會想到自己在美國唸書的日子。」「我在美國讀高中時，參加的社團就是辯論社，那時候有很多模擬聯合國的活動，有很多被迫用不是自己角度看事件的訓練。」劉宸希說模擬聯合國活動，是臨時抽籤決定自己代表的國家，印象中曾抽到利比亞、埃及這類相對陌生的身分，要用最快的方式了解那個國家的思維，還要發表觀點。

海外的留學經驗，造就了劉宸希具備多國語言的能力，也成了《國際辯論社》節目的一個亮點，，劉宸希加入三立新聞台之後，強大語言能力的展現，讓她吸引了大票粉絲，很多人總在她的個人社群平台留言敲碗要她說外語，劉宸希很開心表示，感謝大家注意到她在中文之外的表現，「節目中所有非中文的訪問，都會是原音配合字幕，我們的團隊都很強大，節目後製上字幕就是個大工程，所以大家一定要用心看。」

三立新聞台製作的國際新聞節目《消失的國界》，可說是業界得獎的常勝軍，節目以側重當地人文社會實況報導為主，全新推出的《國際辯論社》，則是以選定國家的熱門議題討論方式為重，播出時間是周日晚上的11點，製作單位表示，這是一周第一個上班日前，最重要的黃金時段，觀眾可以透過這個節目討論的議題，貼近國際社會與世界潮流，劉宸希說「我的南加大碩士班畢業典禮上，邀請歐普拉來演講，她鼓勵我們如果有一天從事新聞工作，一定要『忠於真相、成為真相』，這剛好也是〈國際辯論社〉很重要的節目精神」，三立新聞台的《國際辯論社》，將從18日起每周日晚上11點，在三立新聞台播出。