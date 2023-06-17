2024總統大選，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜民調出現落後，前立委沈富雄昨給出「錦囊妙計」，點出前總統府秘書長金溥聰、前立法院長王金平、前立委郭正亮，這3人出面幫侯友宜就能轉危為安。國民黨立委參選人、市議員張斯綱今( 17 日)也大讚這3人各有優點，還點出沈富雄也是能是第4個寶。

張斯綱今在政論節目《大新聞大爆卦》中分析沈富雄的說法，王金平對南部的政經人脈非常了解，還很熟悉全台的宗教界、廟宇主委等等。他提到，侯友宜先前去拜會王金平時好像不得要領，被王金平婉拒出任競總主委。

張斯綱也出，還好王金平最近有在立法院組織「侯友宜聯誼會」，在熟悉的立院有動起來，不過王金平還有很多寶、很多人脈可以挖，像企業界等等，也要靠王金平穿針引線，認識老一輩、本土的企業家。

對於沈富雄的另一人選金溥聰，張斯綱也笑說，金溥聰與王金平在「馬王政爭」時還站在對立面，如果要這兩人站在一起為侯友宜輔選，侯的面子要很大、也要很努力。

張斯綱也說，金溥聰很擅長議題操作、空戰，剛好跟王金平可以互補，以前也幫過前總統馬英九的選戰。但他坦言，現在想說動金溥聰出山，還要靠很多人幫忙做說客。

對於郭正亮，張斯綱認為是很妙的一招，郭很熟悉兩岸、外交，觀點也跟傳統藍營不太一樣，是中間、非藍選民，可以做一些補充。他指出，侯友宜現在兩岸論述上，深度跟廣度都還有強化的必要，如果郭正亮能夠藉由過去的學識，還有在網路知識界的影響力，會是一步好棋。

張斯綱表示，沈富雄也不用太謙虛，「沈大佬自己也可以是第四寶」，三不五時可以給侯友宜一些出乎意料的建議；他也笑說，如果侯能把這四個人都納到帳下，本人會變得很小很小，但贏的可能性就會放大。