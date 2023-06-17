六福村「六福水樂園」即將FUN水擊退酷暑！6月推出限定「殺很大」優惠，只要女生敢身穿超凶三點式比基尼到場，秀出魔鬼火辣身材，就能直接免費入園消暑暢玩，到6月底天天都免費！

六福村表示，整個6月份天天都是「比基尼日」，即日起到月底想玩水錢包不用帶出門，只要換上最喜歡的那套三點式性感比基尼，不管是梨形、蘋果型或是倒三角形身材，勇敢地展現出獨一無二的美麗身形，水樂園即招待遊客免費濕身瘋玩1整天。

1個禮拜每天換穿7種不同顏色的比基尼，不管是要躺著玩、坐著玩，或是來場日光浴，穿比不穿還涼的三點式比基尼，快來跟好友們來場比基尼競賽PARTY，當起網美盡情擺拍秀出青春洋溢，留下今夏最美的篇章與回憶！

六福水樂園今年精心策畫首度引進夢幻的「水上泡泡球」，遊客可鑽進有如水晶般透明的充氣球內，在「激流勇士」漂漂河道上，體驗在水上360度翻滾的超chill快感，或是揪三五好友來場水上爬行競賽，在充氣球內盡情玩耍、大聲吶喊，秀出自己最獨特的玩法。

此外，園區內的超人氣王設施-低溫6度C的「冰凍滑道」，遊客可體驗從滑道一滑而下，瞬間急凍與激速並行的雙重享受。