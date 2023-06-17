新北市私立幼兒園餵藥案持續延燒，新北市府今宣布全國幼童都可以到新北市做巴比妥採檢。台灣民眾黨黨主席柯文哲今受訪直呼「我反對！會造成更多恐慌」甚至嗆新北市府的做法「ridiculous（荒謬）」，他表示，事發十幾天了都沒有列出時間表，沒人知道真相，實在是胡搞。

柯文哲批評，昨天就講了這案子拖太久，標準作法是出事後要先釐清真相，第一步是要列出時間表，英文叫做「timetable」，幾月幾號發生什麼事，要先確認、釐清每個人講的是不是事實，之後按照時間表看哪個地方有問題，再針對問題做改善，怎麼會已經10天了，到現在還沒看到timetable？實在很奇怪。

柯文哲認為，選舉到了必然會有政治攻防，但對老百姓來說，政治人物吵架不干他的事，小孩安不安全比較重要。「所有的幼稚園學生要普篩，這我一定反對！沒有必要，這反而造成更多恐慌」柯文哲批評，此舉會造成家長跟幼稚園老師衝突，怎麼聽都知道沒有道理，中央成立什麼跨部會，拜託1個警政署趕快釐清事情，先把timetable做出來再去釐清，佔據媒體版面10天，還沒人知道事實真相，實在胡搞。

媒體追問，新北市長侯友宜反嗆中央的態度是否在甩鍋？對此柯文哲回應，他認為不是，但還是那句話，老百姓只想知道真相。至於新北市府喊話全國幼兒都可到新北醫院免費普篩，柯文哲痛斥「ridiculous！（荒謬）」，人家跟我說要選總統不要隨便罵人，可是有的事情就是太離譜，全台跑到新北做篩檢，人要怎麼來、用什麼標準做？只用能這個英文單子形容。