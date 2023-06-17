X-TRAIL e-POWER於2023年2月份正式上市，提供消費者新能源雙動力產品，以不用充電的電動車技術震撼市場，創下預售即完售，熱銷供不應求的銷售佳績。裕日車(2227)為回饋消費者支持，提供多元環保潔淨的駕馭選擇，即將推出NISSAN X-TRAIL雙動力另一旗艦車款X-TRAIL輕油電。全新NISSAN X-TRAIL「e-POWER」與「輕油電」雙動力極智之座，以新能源動力，創造低碳排、低能耗、無里程焦慮的極智駕馭體驗。

全新NISSAN X-TRAIL輕油電搭載3大新科技，為VC-TURBO可變壓縮比引擎、輕油電動力系統及ProPILOT智行安全系統，在VC-TURBO可變壓縮比引擎與鋰電池及電動馬達相互搭配下，帶給車主更省油、大動力的嶄新駕馭體驗，並提供駕駛及乘客舒適安全的乘駕感受。全新NISSAN X-TRAIL輕油電為同級唯一搭載輕油電動力系統車款，價格區間預計為109萬至129萬元，裕日車將持續積極爭取最佳配備與價格。