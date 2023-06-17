基北北桃1200都會通定期票將於7月1日起上路，公車部分除包含新北市363條市區公車，更增加了54條國道／公路客運，提供平日通勤通學交通運輸服務外，隨著暑假到來，新北市交通局建議市民可多利用基北北桃1200都會通定期票搭公車遊山玩水去！

交通局長鍾鳴時表示，基北北桃1200都會通定期票除原有1280定期票中的雙北市區公車、捷運，擴大涵蓋臺鐵、桃園捷運和基隆、桃園市區公車及國道／公路客運路線，使基北北桃生活圈通勤族有多元旅運選擇。

795台灣好行木柵平溪線公車。（新北市交通局提供）

交通局運輸管理科股長黃仲平說，1200都會通定期票適用的新北市市區公車，包含61條跳蛙公車、44條快速公車、29條幹線公車、73條捷運接駁及156條一般路線公車，計363條路線。

建議假日時，市民朋友可使用1200都會通定期票搭乘公車到風景區出遊踏青，如淡水紅毛城、漁人碼頭搭紅26；三芝淺水灣860、861、864、874、892；石門白沙灣、金山中角灣及老街716、862、863、1815；萬里翡翠灣、野柳地質公園、龜吼漁港790、953、1068。

此外，貢寮福隆海水浴場搭791；瑞芳九份老街、黃金博物館的788、827、965、1062、2025；深坑老街的666；石碇淡蘭古道及平溪十分瀑布的795；坪林茶葉博物館的綠12、923；鶯歌新北市美術館、陶瓷老街的731、5001、5005；三峽老街981；八里渡船頭的704、紅13、紅22等路線，省錢又方便。

另外，適用的國道／公路客運路線計有54條，其中1061、1070、1088、1962、2000、2001、2002、9001、9005及9009等路線行經新北市境內，可方便市民往來基隆與桃園地區觀光景點，交通局也提醒需路線起點和迄點兩端均位於基北北桃境內才適用基北北桃1200都會通定期票，路線起迄點有一端不在基北北桃範圍，如新竹-桃園則不能使用，將從原本票卡電子錢包中扣款，請民眾搭乘前注意使用須知。