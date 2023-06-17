一名女網友常常去圖書館看書，發現圖書館的常客幾乎都是「法律系學生」，讓她認為該系的課業壓力鐵定很重。貼文一出，釣出一群法律系網友，苦勸大家真的不要讀法律系，開玩笑說：「上輩子不知道做了什麼傷天害理的事情」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己多年來都會到家附近的圖書館看書，她發現常常來苦讀的人幾乎都是法律系的學生，直說「感覺課業超重的，真是辛苦了！」還開玩笑說，絕對不要讀法律系。

貼文曝光後，引來其他法律系學生回應，「我現在就在圖書館…真的不要來法律系，快逃」、「上輩子不知道做了什麼傷天害理的事情」、「如果我有罪，法律會審判我，而不是讓我來讀法律系」、「真的！沒有暑假，只有滿滿的書架、待唸的書」、「剛考完期末的我只能說快死了」。也有人說：「身邊有一個私校法律的整天說要考檢察官，不是在喝酒就是在夜唱」。

此外，其他科系的網友也分享自己的情況，「我們應數系都不去圖書館的，在圖書館跟在宿舍讀都一樣，什麼都看不懂」、「理工科都直接住實驗室啦，去什麼圖書館」、「設計系是被困在系館，大半夜再回宿舍洗澡」、「都沒看到會計系留言，是因為都在加班嗎QQ」、「其實很多系都很辛苦，只是被困在不同地方辛苦而已」。