根據交通部觀光局發布之最新統計，今年第1季韓國來台旅客人次達14萬人次，並首次成為來台旅客國家第一名。為積極拓展疫後韓國觀光市場，北市觀光傳播局長陳淑慧赴韓國江原道江陵市，參加「第36屆TVA／KATA台韓觀光交流會議」，16日參加觀光業者會談暨推廣活動，積極介紹北市觀光人文、節慶活動，重燃韓國旅客對台北城市的喜愛，也為下半年的系列觀光推廣暖身。

陳淑慧說明，疫前韓國來台旅客突破120萬人次，為台北入境國際旅客重要市場之一；而「台韓觀光交流會議」每年由台灣觀光協會(TVA)與韓國旅行業協會(KATA)共同主辦，針對雙方發展趨勢及推廣策略、地方觀光和主題性商品協調議題，共同研商如何恢復疫前台韓旅客觀光榮景，持續推動雙方互訪交流。

陳淑慧向韓國業者介紹，台北歷經3年疫情後已煥然一新，並增加台北表演藝術中心、榕錦時光生活園區等觀光景點，旅客除了能透過便捷的捷運、雙層觀光巴士及北北基好玩卡等交通方式，在30分鐘內暢遊各個景點，更有許多「日夜皆美」的觀光行程。

陳淑慧舉例，旅客到訪台北，白天可安排到陽明山賞花或至鄰近郊山健行，也可選擇到大稻埕，欣賞巷弄老屋、換裝旗袍；下午前往大龍峒保安宮、萬華龍山寺祈福、走訪龍山文創基地，享用充滿台味的下午茶、小吃；晚間到信義區或東區商圈，品味米其林小吃，在台北101的觀景台欣賞璀璨夜景，並到遠近馳名的饒河夜市、士林夜市再戰宵夜場，體驗前所未見的台北之旅。

觀傳局表示，陳淑慧亦特別受邀參加世界華人工商婦女企管協會第八十四分會「韓國分會」的創會典禮，除針對韓國會員宣傳台北之美，亦向會上日本及星馬等國分會會長及會員們推薦相關景點，為即將安排的日本及星馬觀光推介會提前部署。

觀傳局也預告，台北市後續也將針對韓國旅客推出更多推廣計劃，除參加姐妹市大邱年度盛事—炸雞啤酒節，也將組團到首爾辦理觀光業者推廣暨媒合會，用以促成台北多元旅遊行程、吸客來台北；此外，2025年雙北世界壯年運動會也將於台北市舉辦，明年2月開始報名，也歡迎韓國遊客前來參加。