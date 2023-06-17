老人福利關懷協會每年都會於端午節前夕發起陪伴清寒長輩度佳節的愛心行動，讓大高雄地區獨居與拾荒等弱勢長輩都能獲得一份端節應景物資，享有過端午佳節的氣氛，也讓更多社會大眾認識並關懷這群長輩們。老協這次更號召了上百位義工媽媽爸爸參與包粽、物資發送訪視活動，成功建構了「老協社區關懷義工列車」，未來老協義工列車將開往到全國各城市與偏鄉地區，讓更多需要被關懷的弱勢長輩得到更多溫暖與照顧。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬表示，老協從年初就開始籌畫這場活動，感謝許多善心人士與愛心企業的踴躍響應，共募集了近3萬顆愛心粽及其他物資，除了今天現場將發送2000份物資包外，也發動十多台義工車隊於活動結束後深入大高雄偏遠地區發送物資給行動較為不便或年老體弱的上千名弱勢長輩們。

據統計，倚賴中低收入補助生活的 65 歲以上阿公、阿嬤就超過 4 萬人，更有許多長輩生活在貧窮線邊緣，受限於社福制度而無法領取補助，他們的處境極為艱難，急需社會大眾伸出援手拉他們一把。為了接住這些弱勢長者，老人福利關懷協會正推出清寒長輩救助募款計畫，希望能募得更多款項以推動全台各縣市的關懷訪視、物資發送、房屋修繕、醫療救助等服務。捐款可洽老人福利關懷協會官網。