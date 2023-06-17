新北市新莊體育園區專屬13歲以上大孩子的遊戲場開放了！為滿足大孩子的運動需求，新莊體育園區在陽光草坪旁設置以「體能挑戰王」為主題的遊戲場，歷經近半年施工，現正式啟用！

新北市體育處表示，這次開放的「體能挑戰王」遊戲場是繼新莊體育園區內棒球主題遊戲場後，再針對陽光草坪旁遊戲場進行翻新，設置帶有「闖關」及「挑戰」元素，具強度的爬架、攀繩丘、障礙柱、跳箱及組合式MonkeyBar等設施，可訓練孩子的肢體協調性及肌耐力等，完全是為大孩子設計，歡迎大孩子們來挑戰。

「體能挑戰王」遊戲場主要設置六大關卡，第一關為「跑跳區」進行跳遠與跑步練習，可強化下肢肌耐力；第二關為「障礙賽攀爬網」手腳並用攀爬過障礙網，訓練肢體協調；第三關為「障礙賽攀繩丘」抓握繩索，攀爬越過障礙丘，需要動態平衡技巧；第四關為「組合障礙柱」運用手腳搭配，穿梭於不同柱體間，考驗體力、膽識與肢體協調。

第五關「越野跳箱組」雙腳左右交替踩踏跳箱，可強化肌耐力、爆發力與平衡性；最後一關「MonkeyBar組」訓練上肢、背肌等上半身肌耐力與韌性，完成六大關卡，你就是體能挑戰王！

另外，適合小孩的遊具，包含新莊體育園區田徑場旁的兒童足球遊戲場、樹林體育園區的戲沙區、板橋第一運動場的兒童遊具也都準備亮相，鎖定「新北運動聚點」粉絲專頁掌握開放狀況，想帶孩子放風的爸爸媽媽們，可不要錯過。