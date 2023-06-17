▲教育處表示，已規畫增加相關親職教育活動，協助家長更了解幼兒園託藥機制及如何察覺幼兒異狀，同時增加幼兒用藥安全方面的知能，讓家長放心。圖非當事幼兒園。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

近日幼兒園發生疑不當餵食幼兒管制藥品事件，對此基市府祭出多項措施，除第一時間已派員至幼兒園進行託藥措施之檢核，也已透過公文重申幼兒園應訂立託藥措施，包括託藥制度、託藥程序及用藥之注意事項等，以確保幼兒用藥安全，並向各園長宣導落實「教保相關人員違法事件處理流程」SOP，強化與市府通報處理機制，盼與幼教業者共同落實管理，營造友善育兒環境，並使家長放心。

基隆市長謝國樑表示，為了維護幼兒教育品質，市府每年落實辦理「幼兒園基礎評鑑」，現已完成兩輪轄內幼兒園評鑑，幼兒託藥措施檢核結果全數符合規範，評鑑人員除了會查閱園所託藥規定外，也會檢視幼兒園的親子聯絡簿、家長手冊等，確認確實將規定告知家長。

謝強調，自從他上任後，即於4月份修正幼兒園例行稽查紀錄表，增列「輔導管教」及「衛生、安全及緊急事件處理措施」到園檢查項目，不容類似不當案例發生。

基隆市幼教學會理事長連月琴表示，新聞事件已在教學現場產生信任疑慮，幼兒安全與健康是各園辦學的根本，業者定會配合市府各項措施，惟近期有媒體以「幼兒園集體餵毒」、「餵毒是不是幼教界不可說的秘密」等聳動標題報導，讓教保服務人員士氣低落，呼籲家長要對幼兒園更有信心。

教育處強調，基隆13處社區教保資源中心已規畫增加相關親職教育活動，協助家長更了解幼兒園託藥機制及如何察覺幼兒異狀，同時增加幼兒用藥安全方面的知能。倘若家長發現孩子有疑似不當用藥的反應或症狀，建議可先就近至平時就醫之小兒科或家醫科諮詢醫師，或撥打0800-700-885（毒品危害專線）及教育處（02-24301505轉612）諮詢反映。

身兼營養師的市議員許睿慈建議，如果小朋友出現異常嗜睡、反常性失眠、反覆性腸胃不適、注意力不集中、暴躁易怒、甚至有自傷行為，就有可能是誤食藥物情形，建議盡速通報衛生局或就醫。

許補充，如果確定有誤食藥物非常不適的狀況，也建議在復原階段，每日飲用1至2公升溫開水，並多攝取天然的蔬果，可攪打綜合蔬果汁幫助幼童排出毒物。