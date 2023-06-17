一年一度的端午佳節即將到來，新北市板橋區公所今（17日）上午於公所大禮堂舉辦「2023板橋慶端午－新心相映‧粽情粽意」公益活動，結合在地宮廟、企業贊助，由板橋區長陳奇正帶領近90個里的里長、志工以及新住民超過300人，在端午節前夕凝聚愛心，齊力來包愛心粽，並將成果分送給板橋區的經濟弱勢家庭，讓他們也能同享端午好滋味。

陳奇正表示，經歷3年新冠疫情，今年能重新恢復志工包粽送愛心的活動，顯得格外有意義。非常感謝板橋慈惠宮、板橋接雲寺、板橋北極壇、新海瓦斯股份有限公司，多年來積極回饋社會，出錢出力贊助愛心粽活動。同時，今年包粽活動配合性別主流化推廣，也邀請許多男性里長與志工參與，期望能夠翻轉「女性包粽、男性吃粽」的傳統刻板印象，宣導「家務分工，兩性平權」概念。活動現場還加入新住民朋友，不僅強化社區凝聚力，也增進不同族群間的交流。

板橋區從民國91年起連續12年舉辦「愛心粽」慈善公益活動，廣受好評。包粽活動在中午圓滿完成後，下午2時將於區公所大門發放萬顆愛心粽給本區一千餘戶經濟弱勢家庭。每顆愛心粽都蘊藏著社會的溫暖，藉由政府搭起慈善公益的橋樑，整合民間資源，照顧弱勢家庭，讓社會能多一份正向能量，共創一個讓市民安心的宜居城市環境。