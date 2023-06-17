每個星座的性格大不同，所以適合的對象也不一樣，有些星座在一起雖容易吵架，不過卻能提升財運。《搜狐網》近日分享3組一見面就吵架的星座情侶組合，他們雖然個性不合，但交往後財運卻越來越旺。

▎射手座＆天蠍座

射手座面對愛情時，不喜歡被束縛的感覺，在感情裡需要私人空間，而天蠍座個性較內向，而且控制慾強，喜歡掌握伴侶的一舉一動，卻容易變成他們吵架的原因，不僅如此，意見上也常相悖，不過射手與天蠍一旦愛上就毫無保留，雖然容易吵架，但會願意為愛人做出妥協，剛和好時總是愛得很濃，關係好了財運也跟著旺。

▎獅子座＆獅子座

獅子座個性霸道又自信，無論遇到什麼事情，大多都以自己的決定為主，比較唯我獨尊，兩個獅子在一起很有默契，性格相似、脾氣一樣，不過若發生爭執，就會吵得非常兇，有時兩人都想做主，讓旁人看了傷腦筋，不過獅子座從不記仇，隔天就跟沒事一樣，雖然兩人經常吵架，但關係仍很和諧，在吵架過程中更了解彼此，運勢反而更旺。

▎射手座＆處女座

射手座做事不拘小節，喜歡自由自在的生活，反觀處女座追求完美，無論面對什麼事都很謹慎，兩人若是交往，可說是奇蹟，但個性差異太大，導致家裡總是吵得天翻地覆，引起無止境的爭吵，婚後前幾年幾乎每天吵架，除非有一方做出改變，願意包容另外一半並做出退讓，他們在一起才會越來越有愛，財運也會旺起來。