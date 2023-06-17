數位發展部部長唐鳳日前出席倫敦科技週（London Tech Week），拜會英國政府部門和當地的衛星服務供應商。路透社16日引述消息人士指出，唐鳳14日曾與英國安全事務國務大臣（security minister）圖根哈特（Tom Tugendhat）會面，此舉打破了英國傳統外交政策，有可能觸怒中國大陸當局。

據路透社報導，英國與中國有正式外交關係，但在台北設有辦事處，處理與大使館相當的事務。雖然英國次級大臣會與台灣同級官員會談，但依照過去慣例，英國高階大臣不會與台灣官員會面。

唐鳳16日接受中央社專訪時說，英國衛星服務供應商OneWeb可望今年底將覆蓋範圍擴及全台灣，具「聯防台灣」意味。（圖／中央社）

報導指出，圖根哈特主責打擊恐怖主義，應對國內的國家層級威脅和經濟犯罪。他不是內閣正式成員，但仍以安全事務國務大臣身分出席內閣會議。消息人士說，圖根哈特與唐鳳會面，討論議題和雙邊共同安全利益有關。

「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）執行主任卜福特（Luke de Pulford）表示，據他所知，這是首次有英國內閣會議成員與台灣部長級官員會面，傳遞了正確的訊息：「（圖根哈特）的行為值得讚賞，他抵住了其他部門對他的施壓，開創先例讓所有大臣都能效仿。」

此次會談相當敏感，路透社嘗試向雙方政府單位詢問會談相關內容，但都遭到拒絕。英國內政部一位女發言人說「我們通常不會評論部長的私人會議」；唐鳳辦公室也不願發表意見。

在唐鳳之前，前經濟部長鄧振中曾在去年6月以行政院政委身分拜訪英國。