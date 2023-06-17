新北市鶯歌公所為關懷轄內弱勢兒少及獨居長輩，於端午節前夕、今（17日）辦理「藝起暖愛，鶯歌端午愛相傳」包粽活動，活動號召鶯歌20里辦公處及各社區發展協會，並結合學校以及新住民夥伴們到場共襄盛舉。

活動由「鶯歌國中舞獅武術隊」熱鬧揭開序幕，隨即由「湧泉古箏樂坊」、「中鶯舞蹈班」炒熱現場氣氛，讓現場大朋友小朋友以及來自世界各地新住民共同體驗傳統端午過節氣氛，由將近300位區民共同包出4000顆愛心粽，其中1200顆粽子分給鶯歌家扶中心182戶受助家庭以及轄內獨居長者、弱勢民眾，讓充滿濃濃人情味的愛心粽藝起愛相傳。

鶯歌區長鍾耀磊表示，前兩年疫情期間，公所團隊重心都在防疫也因此取消相關活動辦理，現在疫情已解封，也希望能透過提前慶端午活動集結愛心，讓他們了解到社會還有很多人關心他們，也希望大家都能過個愉快的端午佳節，吃愛心粽保平安讓愛傳承下去，藝起讓鶯歌共好！

鶯歌家扶中心李宣逸督導表示，中心目前扶助鶯歌182戶受助家庭，多為單親、近貧、隔代教養等家庭，家長們多忙於工作，很少有機會體驗到過節氣氛，很感謝鶯歌公所這次的端午愛心粽活動，為這些弱勢小朋友注入暖流共同感受過節的美好。

鶯歌區公所表示，本次端午包粽活動從選料、挑粽葉各個環節張羅都不馬虎，各里里長及社區發展協會理事長也都幫忙包粽，大家包粽相當熟練速度飛快，這一顆顆包好的愛心粽事後會透過熱血志工分給各弱勢家庭及獨居長輩，也讓溫馨氣氛及粽香充滿活動現場。