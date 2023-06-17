新北幼兒園餵藥案延燒，台北醫院16日新聞稿急轉彎，表示篩檢範圍從全台改為僅限新北市，遭是在政治操作。新北市府今天也回嗆「中央不做，新北來做」，全台6歲以下兒童到8家專責醫院免費採檢。台北市議員鍾沛君也在臉書點名，綠、白營總統參選人中，柯文哲已經呼籲政治操作不要過頭，賴清德卻隔山觀火、希望民怨只燒新北，「公道自在人心」。

鍾沛君在臉書表示，新北幼兒園「餵藥案」至今，從原本的「巴比妥」成分，又新增驗出了「BZD」，但如今被揭露的證據，並不支持「下藥說」，部分專家研判，「背景值」的可能性更高。

鍾沛君認為，新北市府責無旁調，一定要透過各種行政調查、科學檢驗、刑事偵辦，提出能夠說服社會的解釋，越快越好。但包括她自己在內，大多數政治人物都沒有這門專業，就不該妄言。

鍾沛君也提到，還有越來越多家長憂心，再這樣渲染恐慌與傳播謠言，未來會不會演變成家長與幼兒園的猜忌對立，若孩子真的生病了，就算簽了同意書，還有教保員願意代餵藥嗎？當這起事件本身告一段落，後續的影響，不可不慎。

對於政治影響，鍾沛君也嘆，而諷刺的是，如今總統大選三位主要參選人之中，除了侯友宜，賴清德與柯文哲都是醫師，柯文哲昨天已經語重心長地發文呼籲，政治操作不要過頭；反觀賴清德，「一派隔山觀火，言不及義，卻坐視衛福部一度開放全國檢驗又改口，顯然希望民怨怒火只燒新北，還有一眾毫無專業的民進黨公職民代，側翼名嘴假專家們天天信口開河」。她也重批，「公道自在人心。」