提「政黨輪替大聯盟」挨轟！柯文哲幫羅智強緩頰 提「昔日同事情」讚這事：很積極的人

前台北市議員、將代表國民黨參選台北市大安區立委的羅智強，日前提出「政黨輪替大聯盟」概念，認為在野黨要攜手合作，政黨輪替為最主要關鍵，誰當總統則是次要問題，引發批評聲浪。民眾黨黨主席柯文哲今受訪表示「他講的也沒什麼不對」，2人曾在市議員共事過，認為羅做事認真，替其緩頰。

柯文哲說，羅智強受到很大的壓力，而且他講的也沒有什麼不對，過去曾在市議會跟他當過同事，我當市長他當議員，他做事蠻認真、相當積極，鼓勵他繼續加油努力。

由於新北餵藥案延燒，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜聲勢直落，藍營近期頻喊「政黨輪替大聯盟」、「藍白合」，遭柯文哲競選總幹事黃珊珊直呼「請你有點出息好不好」。

柯文哲回應，政黨是互相鼓勵，兄弟登山各自努力，而政治則是說服的過程，要說服老百姓支持，你可以講得天花亂墜騙1次短期的，但若要騙長期的就很困難，重點是一步步努力，民眾黨在過去4年不到的時間裡，雖然歷經風風雨雨、跌跌撞撞，不過民調、支持度都慢慢攀升，這是很多志同道合的人共同的努力，其他的不用去講人家。