近幾年來各縣市皆推廣親水公園，拚結合自然資源推廣觀光，不過北市松山區慈祐里長李祖民，長年爭取錫口碼頭增設水上休閒遊憩，但李透露，爭取了8年，前市長柯文哲只弄來2隻「先天不足，後天失調」的腳踩天鵝船，也沒提供租用，任由天鵝船風吹雨淋，因此李也向市長蔣萬安陳情，水上遊憩不要做表面，希望局處能用心規畫。

李表示，北市過往的藍色公路水上觀光很成功，因此8年前希望錫口碼頭增設水上休閒遊憩，基隆河的漲潮退潮，導致水量不一的問題，也可以新北市碧潭的碧潭堰借鏡，來調節水量。

李說，柯文哲當初下令招商，在任內弄了貨櫃賣調酒，還有兩艘天鵝船，但是天鵝船「先天不足，後天失調」就是交差用，民眾也不能租用，租售買票的規則都沒有，只能停在碼頭風吹日曬雨淋。

觀傳局解釋，廠商雖於2022年4月完成碼頭規畫和建置，並以天鵝船作為初始構想，但受限於錫口碼頭當地水文環境，河流受潮汐影響水流較為強勁，不利天鵝船營運。

觀傳局進一步說明，目前相關設施尚未營運，北市已積極請廠商針對《水域遊憩活動管理辦法》中明訂的水域遊憩活動，擇可行的方案設計，並督促廠商將企畫書提送觀傳局審核。

另關於設置堰壩問題，水利處坦言，碧潭位於新店溪上游河床高低差大，較適合施作堰壩；但北市屬於盆地地形，基隆河河川坡度平緩，橡皮壩設置除上方為可充氣之橡皮球，下方仍需設置護坦等基礎結構，將造成水位抬深，上游河道淤積，除影響防汛安全外，橡皮壩設置後尚阻斷航運及救難橡皮艇航行，且造成上游流速減緩、河水曝氣量變差，對水質及既有生態產生影響，因此評估不可行。

水利處另說，當發生強降雨等緊急事件，若壩體故障或時間太短來不及倒伏時，恐造成上游溢堤，故設置尚需新北市及水利署同意。

為提升錫口碼頭整體景觀與休閒遊憩品質，水利處已預訂2024年辦理錫口碼頭周邊景觀再造規畫案，盼能結合自然資源，帶來觀光人潮。