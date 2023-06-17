台劇《人選之人─造浪者》性騷情節真實上演，引發台灣掀起一波「#MeToo」風潮，不過男主角黃健瑋近日卻遭女網友影射趁機性交，還點名「簡莉穎、謝盈萱、廖梨伶...你們這些人，真的不知道嗎？」對此，簡莉穎也回應了。

編劇簡莉穎透過《人選之人─造浪者》製作公司大慕影藝回應：「入學北藝大時黃健瑋已畢業多年，對於他的私人生活並不知悉。」而大慕影藝則表示：「針對此次事件，我們同感遺憾，也希望真相可以早日被釐清。未來，大慕影藝仍會在我們的崗位上持續用戲劇與社會對話，透過故事持續帶給每位觀眾一些力量。」

黃健瑋近日遭女網友指控趁她吃安眠藥後趁機性交，更質疑「我很想問：簡莉穎、謝盈萱、廖梨伶...你們這些人，真的不知道嗎？他在學校的『事蹟』，你們真的什麼都不知道？」

事後黃健瑋透過經紀人否認有做違法之情事，並表示對於不實指控將委由律師進行後續的法律動作；而黃健瑋演員妻蔡亘晏也發聲力挺，透露婚前就知道黃健瑋情史，「但他是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事」。