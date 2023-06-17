端午不僅是台灣三大節日之一，更是古人用以防疫養生的好時機。北投麗禧溫泉酒店於端午連假期間應時推出艾草香包、桂花奶酪等迎賓小禮，富含過節意義，同時又與傳統習俗相應，要讓國內外旅客感受濃濃台味節慶。一泊一食住房專案價14000元起。

端午佳節將近，北投麗禧推一泊一食、一泊二食住房專案，搶攻連假出遊商機。 （北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧擁有大磺嘴第一口白磺泉，泉純質優，適合入夏養生保健。（北投麗禧溫泉酒店提供）

溫泉一直被視為一種療癒身心的保健方式，根據保養達人建議，夏天泡湯有助於加速排汗效果、活絡血氣，將冬季沉積已久的濕氣帶走，因而能夠促進新陳代謝，排除體內老廢物質，減輕體內負擔，同時兼具美顏之用。麗禧溫泉酒店位於北投溫泉區內，得天獨厚擁有大磺嘴第一口白磺泉，離塵不離城，能夠讓旅客盡享溫泉放鬆與療癒的假期。

入住旅客皆可免費使用9米挑高的庭園露天風呂，盡享放鬆與療癒的溫泉假期。 （北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧溫泉酒店向來以台式精緻服務聞名，時值盛夏，6月22至25日端午連假期間，業者規劃館內節慶活動迎賓。首先在飯店大門，業者以訂製的菖蒲、萬岱蘭、金杖球花飾點綴，透過此傳統習俗，宣告端午節到來。而雅緻的客房外皆會掛上以五彩繩綁縛的粽型艾草香包，香包是端午節的特色配戴物，繽紛的花布包覆艾草、雄黃等香料粉，其作用為驅蚊與祛病辟邪；入睡前也可將艾草香包放置於枕邊，炎炎夏日可達安神、舒眠之效。

雍翠庭或C’est Bon歐陸餐廳，皆可品嚐飯店主廚推出的道地台、法料理。（北投麗禧溫泉酒店提供）

桂花是飯店的重要意象，為落實「桂花服務學」，冠軍甜點主廚李俊儀精心為端午賓客準備清爽的桂花奶酪，李俊儀分享：「我們以代表麗禧精神的桂花熬煮濃郁甜醬，搭配國產優質鮮乳、法國鮮奶油與香草製成的奶酪，細緻的乳香、綿密的口感，再加上Q彈微脆的椰果和滑順的奇亞籽，增添整體豐富度與層次感。桂花香氣賦予奶酪點心另一番典雅的氣息，讓旅人細細品嚐桂花奶酪，入夏煩躁的心得以暫歇。」此外，旅客還可品味雍翠庭或C’est Bon歐陸餐廳主廚推出的道地台、法料理，感受細緻又精緻的美味佳餚。

雅緻客房與環翠為鄰，端午佳節門外皆會掛上以五彩繩綁縛的粽型艾草香包。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧酒店內15坪以上的寬敞客房，皆備戶外露台與觀音石堆砌而成的冷熱泡湯池，豐富的MINI BAR、季節水果及經典鳳梨酥，開夜床服務時致上梅花醉梅酒，緩和日常緊湊的生活節奏。

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