昨（16）日晚間21時05分許，臺鐵新竹站服務臺報稱有旅客於車站廁所前發生口角爭執糾紛，廖姓女站務員與2名女子發生感情糾紛衝突，女站務員躲進廁所報案，過程中造成站務員右手臂及林女手臂和脖子均有抓傷，雙方互提傷害。

警方調查，經警方到場瞭解為35歲廖姓女子與42歲林姓女子2人為同性同居伴侶，雙方因感情糾紛，林女夥同友人33歲李姓女子至臺鐵新竹站找廖女理論，隨即引發口角爭執，過程中對廖女以「限二日內離職，否則將對其不利、並讓廖女沒工作收入」等語恐嚇，後續雙方發生肢體拉扯衝突，廖女不堪其擾便跑進車站內廁所躲避約30餘分鐘，經站務人員發現後始通報警方。

警方表示，經檢視廖女右手臂及林女手臂和脖子均有抓傷，廖女表示欲對林、李2人行為提出傷害及恐嚇告訴，並聲請通常保護令。而林、李2人亦表示欲對廖女提出傷害告訴，惟因趕車不克製作筆錄擇日再來，警方告知相關權利並對渠等上述行為後續通知到案說明。新竹所對廖女所訴依規定受理，並協助聲請通常保護令。