馬來西亞沙勞越古晉三山國王廟於20年前，分靈雲林縣大埤鄉大和街三山國王3尊神像，17日回祖廟會香，古晉廟方人員表示因疫情影響，相隔6年才回祖廟會香，這是沙勞越地方盛事，在祖廟協助下香火日盛，已成為馬國的宗教旅遊聖地，未來將邀祖廟人員至馬國參訪，持續進行跨國交流，宣揚三山國王信仰。

大埤鄉大和街三山國王已有近400年歷史，香火鼎盛，分靈至台灣與東南亞國家眾多，其中馬來西亞沙勞越古晉三山國王廟，在20年前由當時大和街三山國王廟主委陳福興因綠際會下，促成分靈大王、二王、三王共3尊神像到馬來西亞供奉。

古晉三山國王廟主委田德興17日率40餘名信眾，前往大和街三山國王廟會香，地方出動各式陣頭相迎，田德興表示因疫情影響，已6年沒有回來祖廟了，因此這次回來台灣，在沙勞越引起很大關注，當地媒體大幅報導，出發前信眾更是夾道送行。

馬來西亞三山國王分靈回雲林縣大埤鄉大和街三山國王祖廟，持續跨國交流。（張朝欣攝）

大和街三山國王廟依古禮，準備了3套新神衣為3尊分靈神像更衣，相傳舊神衣安置在家中可以消災保平安，廟方將舉辦擲筊活動，依神明旨意決定有緣人請回家供奉。

大和街三山國王廟主委劉瑞德說，相隔6年，大家都很期待古晉三山國王廟人員的到來，日後將持續跨國交流，下半年會把香火延靈至大陸福建漳州天妃宮，讓三山國王信仰在國際上更廣為人知。

劉瑞德指出，大和街三山國王廟內保存不少古文物，包括清嘉慶匾額石、石香爐、石柱基、石獅，廟方目前規畫相關修繕事宜，保護這些珍貴的文化資產；明年建廟400年大慶典也著手準備中，4、500坪的公園已進行整建中，全力打造一處最優質的宗教旅遊勝地。