一年一度端午節即將到來，不少人會在端午節正中午時邀家人、朋友一起來舉行「立蛋」活動，如果立蛋成功，就能保佑來年順遂、鴻運當頭！期待能招個好運氣，房仲第一品牌永慶房屋推出輕小又可愛的「幸事蛋蛋保溫杯」！讓民眾隨時隨地都有好運來臨，6/16至6/25止只要到永慶直營門市預約賞屋，看屋當天即可獲得「幸事蛋蛋保溫杯」，有「時尚白」、「智能藍」和「解憂黃」共3種顏色，隨機贈送，數量有限送完為止。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「端午節即將到來，除了吃粽子、看龍舟競賽外，還有立蛋等端午習俗活動，永慶房屋應景端午節立蛋習俗，特別推出「時尚白」、「智能藍」和「解憂黃」共3種顏色的「蛋型保溫杯」，讓民眾補充水分外，在閒暇時刻能隨時暢飲飲料，享受幸福小時刻。」

6月16日~6月25日期間到永慶直營門市預約賞屋，即可獲得限量的「幸事蛋蛋保溫杯」。(圖/永慶房屋提供)

夏日來點消暑幸福冷飲 預約看房領取永慶房屋端午限時好禮

在炎熱的夏日中，不論你在室內還是戶外活動，都需要適時補充水分！避免中暑發生，永慶房屋端午節推出擁有360ml容量的「幸事蛋蛋保溫杯」，讓民眾出門方便攜帶，可放在辦公室上，在忙碌時能隨時補充水分。夏日炎炎想隨時來杯冷飲消暑解渴？「幸事蛋蛋保溫杯」也有保冰功能，可以長效保持飲品溫度，讓你在酷夏中能享用到冰涼的冷飲，可讓暑氣退散，保持心情舒暢！

炎熱的夏日，想要看房卻又不想在路上東奔西跑？「永慶房仲網」提供雙北市最新的售屋物件，除了有「實境找房」服務，以720度室內環景照片，幫助民眾掌握房屋內部格局和屋況，看到感興趣的房屋後再利用「線上問」服務，直接聯繫負責的永慶經紀人，確認屋況、地點都滿意後，再和永慶經紀人實地看房，還能請經紀人安排類似物件一起賞屋，降低出門曬太陽的時間，找房也更有效率！在端午節活動時間6/16至6/25預約賞屋，永慶房屋將送實用的「蛋型保溫杯」，數量有限，送完為止，今晚趕快回家線上賞屋，實地看房約起來！

永慶房屋展現好鄰居精神 協辦超過百場端午活動

永慶房屋和鄰里一起營造端午佳節活力氣氛！協助雙北地區的商圈舉行超過150場端午活動，並提供超過500頂帳篷，與居民共度歡樂的端午佳節！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，疫情完全解封，停辦3年的龍舟競賽也盛大回歸，各鄰里也舉行多元的端午節活動，讓在地的居民們能在四天端午連假中享受歡樂端午節慶活動，永慶房屋的夥伴們也在活動中化身小幫手，擔任志工協助里長、社區服務單位，贊助礦泉水、面紙等物資，為地方商圈發展盡一份心力。