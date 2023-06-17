澎湃新聞17日報導，大陸最新一期《中國紀檢監察》雜誌刊發寧夏回族自治區黨委常委、紀委書記、監委主任艾俊濤署名文章，披露寧夏嚴肅查處了閩寧會議中心、絲路明珠塔等違規興建樓堂館所背後的腐敗和責任問題，問責黨員領導幹部15人，其中區管幹部7人。

大陸國務院辦公廳2021年10月就部分債務沉重地區違規興建樓堂館問題，作出通報：審計發現，青海、寧夏、貴州、雲南等地，有8個專案不同程度存在違規興建樓堂館所問題。

其中，在未明確建設主體、沒有資金來源、未辦理施工手續情況下，寧夏閩寧會議中心專案由銀川市委、市政府直接選定中冶建工集團有限公司墊資建設，用於考察接待、會議、展覽、餐飲、住宿。因缺乏資金，專案一度停工。2019年4月和6月，銀川市政府決定安排財政資金撥付市國資委，由市國資委按照「政府支持、市場化運作」原則推進建設。2020年6月，專案竣工預驗收，按照飯店模式運行。銀川市和閩寧鎮以向企業注資等方式撥付財政資金5500萬元（人民幣，下同）。

通報指出，該專案執行財經紀律鬆弛，在無建設主體、無資金來源的情況下直接委託企業開工建設，項目一度因資金缺乏而停工，依靠財政支持才完成建設；該專案規避審批程序，在未辦理任何手續的情況下直接開工建設，邊實施邊補手續。

設計高度448.2米的絲路明珠塔被稱為西北第一高塔。大陸國辦通報稱，該項目是銀川市籌畫建設的集廣播電視發射、觀光旅遊、商務會展等於一體的綜合性建築。2018年12月，銀川市決定由中鐵城市發展投資集團有限公司與市屬國有企業銀川通聯資本投資運營有限公司共同出資建設。當時已完成塔樓和北裙樓部分工程。項目實際到位資金5.2億元，其中銀川通聯資本投資運營有限公司出資的3億元全部為財政資金。

澎湃新聞報導，2021年10月，絲路明珠塔在建工程和土地使用權轉讓專案通過協議轉讓，由寧夏本土房企寧夏中房實業集團有限公司以掛牌價8.58億元成交。2022年3月，寧夏中房實業集團已掛出了絲路明珠塔專案塔基拆除工程公告。