勞動部長許銘春今(17)日特地到高雄旗山及六龜參訪高雄市旗山區糖廠社區發展協會體驗椪糖

勞動部長許銘春今日到高雄旗山及六龜參訪高雄市旗山區糖廠社區發展協會與高雄市六龜區新發社區發展協會，關心營運模式，同時實地了解單位執行勞動部多元培力就業計畫情形，許銘春表示看到青年返鄉留鄉，發揮自身專才，一同投入在地產業外，更將營運盈餘回饋地方，於端午前夕送暖給社區獨居老人，令人感動。

勞動部長部長許銘春17日在勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長郭耿華陪同下，到高雄旗山及六龜參訪高雄市旗山區糖廠社區發展協會與高雄市六龜區新發社區發展協會，關心營運模式，這2家單位透過申請勞動部培力就業計畫及多元就業開發方案，創造在地就業機會，帶動特色產業發展，培育人才專業職能外，更回饋在地照顧弱勢族群。

先到高雄市旗山區糖廠社區發展協會為大家鼓舞士氣並體驗製作椪糖，青年在社區長輩的技術傳承下，把過往糖業風華透過椪糖製作讓外界認識旗山歷史。專案管理人邱偉誠說：「感謝勞動部培力就業計畫的資源投入，讓協會能把旗山特色行銷出去，提供就業機會吸引青年返鄉，目前許多香蕉產品就是來自青年的創意。趁著端午前夕，協會把商品盈餘回饋社區，投入弱勢照護工作。」

隨後也到六龜區新發社區發展協會跟著社區夥伴體驗山茶文化，協會將社區閒置空間改造為山茶文化體驗館，並結合在地茶廠及小農推出製茶農田體驗，協會理事長湯嘉富說：「加入勞動部多元就業開發方案後，能活化空間營運體驗空間，藉由茶席活動讓大眾知道台灣原生山茶的好，協會已成功培育8位社區居民取得茶藝師證書，計畫盈餘也聘請社區媽媽加入我們的生產行列，聚集更多在地能量共同推廣山茶。」

許銘春也鼓勵民眾以實際支持地方團體，創造更多工作機會，讓更多人願意深耕地方、留鄉發展。