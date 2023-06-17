新北市幼兒園餵藥案持續延燒，讓許多家長心慌慌，有民眾今（17）日分享孩子去檢驗毛髮的照片，剃髮後頭頂光了一大塊，讓他覺得相當不捨，照片曝光後，引發大量關注。有專家指出，通常毛髮檢驗不會有照片上的情況，但若受檢者的頭髮很短也不無可能，「長髮者剪下的根數較少，反之則需要較多的頭髮檢測」。

《受害者聯盟》臉書粉專今日上傳一張照片，一名戴著口罩的男童背對鏡頭，頭頂卻光了好大一塊，原來是因為做了「毛髮檢驗」導致，家長心痛地說：「女孩兒的照片更慘不忍睹，我捨不得放」。

原PO無奈地說，此事件並非無中生有，照顧幼兒的家長們本來就蠟燭多頭燒，絕對不會自找麻煩，「我們更希望餵毒、不當管教都是無中生有，這樣孩子身心的傷害就可以消失了」，並表示明（18）日將在新北市市民廣場舉辦靜坐遊行活動，希望能有更多人關注此案。

而究竟毛髮檢驗毒物反應為何會讓頭頂少這麼多頭髮？根據《三立新聞網》報導，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，毛髮檢驗的採集量約300毫克（mg），即0.3公克（g），確實要採集不少毛髮，但一般來說不會有照片上的情況，「若民眾本身頭髮真的很短的話，理論上的確有可能」。

楊振昌說明，頭髮檢測是透過液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）進行，採集毛髮的長度「越長越好」，能直接觀察頭髮殘留的有毒成分分子，且有效推定暴露時間，舉例來說，剪髮3公分能追蹤3個月、剪髮6公分能追蹤6個月，長髮者剪下的根數較少，反之則需要較多的頭髮檢測。

另外，楊振昌好奇該童的頭髮是否在檢查時所剪，目前新北個案應該都是家長報案後，才安排頭髮採檢，「至少我們醫院目前沒接到這樣的案例」，認為詳細情況要進一步詢問檢警，才能釐清如此剃髮的確切原因。