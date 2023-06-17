資深媒體人馮賢賢日前在節目上稱，已故台大中文系教授張健曾設圈套性騷擾，後來向時任文學院長朱炎反應竟遭吃案。馮賢賢昨日再度強調：「台大校史有性別壓迫的黑暗面，台大必須面對」，台大文學院則在官網刊登聲明，表達致歉。

馮賢賢16日在臉書發文：「台大出來面對。」並指出，1978年時任台大文學院長朱炎調查該案起至2002年，張健也在2002年從台大退休，文學院長已陸續交棒至4人，其中一位院長稱，歷任院長都看過調查資料，但在張健退休後資料被銷毀。

馮賢賢指出，歷來幾任院長僅有一人過世，其他人還健在，「台大沒有理由不做遲來的處理，應還原事實真相、公開譴責張健，向我道歉，並以未能善盡保護所有學生之責向公眾致歉」。

台大文學院回應，該案緣起於40幾年前，院方相關當事人先後退休並故去，資訊已難周全。惟經查證，當時確曾立案調查，並認定被檢舉人行為不當，逾越分際。但僅當面告誡該名教授，並要求寫下切結書。

台大文學院強調，院方做為主責機構，理應正式告知檢舉人調查結果，並有更為積極之 作為。爰此疏失，致令受害者承受多年之精神負擔，特此鄭重向馮校友致歉。院內今後亦將本於教育學術機構之責，積極處理性平事件，不負馮校友匡正之美意。

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