海峽論壇大會今日於廈門開幕，大陸全國政協主席王滬寧會前先會見國民黨副主席夏立言等，隨後於論壇致詞。據了解，王滬寧下午特別前往廈門五通碼頭考察兩岸「小三通」相關情況等，期間也與候船的一對民眾交流。

王滬寧稍早會晤夏立言、台東縣長饒慶鈴、金門縣副縣長李文良等時表示，兩岸同胞都是一家人，家和萬事興，把兩岸關係搞好符合兩岸同胞與全體中華兒女的共同利益。夏立言則說，這次參加海峽論壇，讓他感覺過去幾年來，籠罩在海峽上面的陰霾好像已經要漸漸散去，「兩岸已經度過了最艱困的時刻，也會迎來一個新的氣象」。

王滬寧在論壇致詞時也宣布，福建將建設兩岸融合發展示範區，「使福建作為台胞台企登陸的第一家園效應將更加顯現」。他又強調，只有堅持九二共識、反對台獨，台海才能恢復風平浪靜，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道。

夏立言致詞時則說，國民黨對兩岸局勢，無論是緊張或平穩、執政或在野，一直都堅守在維護台海和平與推動兩岸交流的第一線奮鬥。當前兩岸關係面臨關鍵轉折時刻。