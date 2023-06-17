澎湃新聞報導，6月17日是第29個世界防治荒漠化與乾旱日。今年中國大陸的主題為「勇擔使命、不畏艱辛、久久為功，努力創造新時代中國防沙治沙新奇蹟」。大陸國家主場紀念活動指稱，中共十八大以來，中國大陸防沙治沙取得了顯著成效，累計完成防沙治沙任務2033萬公頃，53％的可治理沙化土地得到治理，初步建立了法治、工程、考核、政策、科技推廣、調查監測等體系，走出了一條符合自然規律、符合國情地情的中國特色防沙治沙道路。

中國是荒漠化最嚴重的國家之一，大陸荒漠化土地面積257.37萬平方公里，占國土面積的26.81％。沙化土地面積168.78萬平方公里，占國土面積的17.58％。長期以來，通過持續系統治理，大陸荒漠化、沙化土地呈現出「整體好轉、改善加速」的良好態勢。

一是荒漠化和土地沙化持續「雙縮減」。大陸荒漠化和沙化土地面積連續4個監測期淨減少。與2009年相比荒漠化土地淨減少5萬平方公里，沙化土地淨減少4.33萬平方公里。

二是沙區林草植被明顯改善。與2009年相比，沙區平均植被蓋度上升了2.6個百分點，京津風沙源治理工程區20年間林草綜合植被蓋度由39.8％提高到45.5％，三北工程區森林覆蓋率由1978年的5.05％提高到13.84％，重點治理區實現了由「沙進人退」到「綠進沙退」的歷史性轉變。

三是風沙危害得到抑制。2019年大陸八大沙漠、四大沙地的土壤風蝕總量較2000年下降約40％，近10年（2011—2020年）北方地區春季年均發生8.4次沙塵天氣過程，低於常年同期的12.5次。

四是先進典型不斷湧現。在長期的防沙治沙實踐中，先後湧現出塞罕壩、右玉、八步沙、柯柯牙等治沙先進典型和石光銀、王有德、牛玉琴、石述柱、殷玉珍等治沙英雄。塞罕壩精神納入中共黨人精神譜系。

五是履約和國際合作成效明顯。大陸積極履行《聯合國防治荒漠化公約》，加強國際合作，為全球生態治理不斷貢獻「中國方案」，彰顯負責任大國形象。

大陸國家林草局相關部門負責人表示，要牢記習近平總書記囑託，心懷「國之大者」，大力弘揚「三北（東北、華北、西北）精神」，堅決扛起防沙治沙重任，堅決打好「三北」工程防沙治沙攻堅戰。要抓緊制定關於加強荒漠化綜合防治和推進「三北」等重點生態工程建設的意見，修訂、編制「三北」工程總規和六期規劃，研究制定「三北」工程三大標誌性戰役實施方案，明確每個戰役的主攻方向和重點任務。建立「三北」工程部際聯席會議機制，統籌指導、協調推進相關重點工作。健全「三北」工程資金支持和政策支持體系，強化生態用水等各項支撐保障。加強與周邊國家的國際交流合作，支持共建「一帶一路」國家荒漠化防治。建立健全防沙治沙責任考核機制，將防沙治沙工作納入林長制考核。