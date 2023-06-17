桃園基礎設施迅速發展，下水道建設成長率全國第一，但下水道隱藏於地底下，民眾不易掌握對等資訊，桃園水務局開發網頁，讓下水道可視化，同時建置雨水下水道、汙水下水道3D模型，結合全國門牌地址，提供民眾定位服務，輕鬆查找所處位置的隱形建設。

桃園市雨水下水道規畫總長度523.65公里，截至去年底，累計建設長455.10公里，實施率85.30％，六都排名第三，自升格後「累計總建設長度」成長率為66％，「累計實施率」成長率為52％。目前施工中的北桃園有7案、南桃園有3案，另還有19案設計規畫中。

地址定位功能。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

汙水下水道部分，桃園已規畫12處汙水下水道系統及3個集汙區，採公辦與BOT二種方式同步推動，全市用戶接管普及率截至2月底達 22.84％，水務局持續爭取中央預算補助推動汙水下水道建設，今年起每年用戶接管普及率以 3％增長，力拚2026年用戶接管普及率達34％。

水務局指出，雖然汙水和雨水下水道工程都是看不見的隱形建設，卻是一座文明城市進步的重要指標，也是良心建設，其效益能大幅減輕河川汙染、改善飲用水質、防止水患等，水務局特別爭取內政部營建署補助，開發網頁，讓下水道可視化。

桃園全市地下管線3D視覺化。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

民眾無需下載任何APP或瀏覽器插件，即可透過一般網頁瀏覽器觀看，藉由將全桃園下水道與周邊建築物3D整合，可在虛擬世界重現地下管線的實際位置，使錯綜複雜的下水道資料變得容易閱讀，為民眾帶來更豐富、更開放的數位體驗。網址連結如下：https://3d.wrbtycg.tw/ty3d/public/。