男子對鍊住的梅花鹿「踹頭」，嚇得梅花鹿縮成一團狂掙扎。（翻攝自臉書爆料公社）

上月14日有位遊客到綠島旅遊，竟然將1隻梅花鹿拖出來踹踢頭部，導致這隻3歲梅花鹿「強強」腳扭傷不敢出門，也讓當時的「強強」嚴重心理受傷很害怕，躲柵欄內不敢出門，後經綠島警方調查，掌握到當事人是1名陳姓男子，後續陳男也對犯行深具悔意，和梅花鹿園區飼主達成和解，今(17)日台東縣動物防疫依《動保法》，處陳男新台幣1萬5000元罰鍰。

上月16日有網友爆料，綠島有位遊客用腳踹踢被鍊條拴住的梅花鹿，臺東縣政府農業處長許家豪表示，上月14日綠島遊客，未經梅花鹿園區飼主同意，強行將1隻梅花鹿拖出欄舍，並且用腳多次踹踢梅花鹿頭部，還將過程拍下PO上網，後經綠島警方協助，掌握當事人為1名陳姓男遊客。

台東縣動物防疫所於上月17日前往該梅花鹿園區，經獸醫診治，遭踹踢的梅花鹿無明顯外傷，並無大礙，而踹踢梅花鹿的陳姓遊客，犯後深具悔意，並與梅花鹿園區飼主達成和解，依《動保法》第30條規定「故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡」，處陳男新台幣15,000元罰鍰。

動物防疫所所長黎煥棠呼籲，近年動保事件頻傳，《動物保護法》第6條規定「任何人不得惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物」，最高可處二年以下有期徒刑併科新臺幣二百萬元罰金，請民眾愛護動物。