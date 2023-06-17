據了解，Flix近幾周已經邀請投資銀行，為其股票的出售進行推銷管理。美國投資銀行Evercore已經為Flix的上市提供建議。

Flix在十年前於德國開啟了巴士服務。而此前的利率上升、烏克蘭戰爭造成經濟動盪之下，外界寄望Flix的上市能為資本市場帶來希望。

Flix在2011年於慕尼黑創立，希望讓巴士旅行更加的廉價。該公司在40個國家經營巴士和火車服務。目前隨著疫情的解封，民眾的旅行興趣增加，該公司營收也出現反彈。

Flix去年營收大增185%，來到逾15億歐元(約16.4億美元)。

Flix的投資人包括泛大西洋投資(General Atlantic)、Permira和貝萊德(BlackRock)，他們最近在2021年6月為該公司提供了6.5億美元的股權和債務支援。

據Refinitiv的資料，德國今年為止只進行一起IPO上市案，籌資4.79億美元，為網站託管公司IONOS在二月的IPO，上市至今股價仍下跌了5%，顯示投資人仍保持謹慎。

此外，天然蘇打生產商WE Soda在本周也撤回了在英國上市計畫。

但是仍有許多歐洲公司表態，他們正準備要上市，包括德國的氫氣公司Nucera，羅馬尼亞的能源公司Hidroelectrica。