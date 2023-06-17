高雄市政府農業局與橋頭區農會於今日辦理高雄龍眼蜂蜜評鑑，包含岡山、內門、田寮、阿蓮、大樹、杉林、內門等七區，共計30組蜂農報名參加，經過一番激烈競爭下，最後由田寮區楊陳秀華、橋頭區洪月英、杉林區許玉鬆及岡山區陳玠宇、朱先戊、林佳正等6名蜂農獲特等獎、21名蜂農獲頭等獎，並將於8月下旬大崗山國產龍眼蜂蜜文化節活動舉行頒獎典禮。

高雄首選評鑑龍眼蜂蜜通過CNS國家標準檢測，包含11種抗生素殘留檢驗和410種農藥殘留檢驗，及通過色澤、香氣、口感、純度等官能品評的肯定，並由HACCP及ISO22000國際雙認證的食品分裝場裝填至獨特的蜂巢造型品牌包裝，每一瓶皆可追溯來源，讓消費者放心選購。

蜂蜜生產過程可能遭遇重重難關，今年1至2月受長時間低溫影響，部分因蜂蟹蹣防治效果受限而連帶對蜂蜜收成量造成部分影響，更為凸顯蜂蜜的珍貴價值，並因今年荔枝與龍眼開花重疊期較長，為通過官能品評增加考驗，而今年仍有逾1萬瓶評鑑龍眼蜂蜜的產出，全賴蜂農的辛勤與用心。

高雄市政府農業局長張清榮表示，高雄大崗山地區為龍眼蜂蜜的重要產區，高雄龍眼蜂蜜評鑑今日經5位評審的專業品評結果，共計27名蜂農獲得此項殊榮，恭喜獲獎的蜂農的同時也感謝行政院農業委員會農糧署的支持及各農會的用心輔導，大崗山龍眼蜂蜜品質純正，籲請消費者多多選購！