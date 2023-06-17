針對新北私幼餵藥案進度，新北市府今日上午說明會上，副市長劉和然宣布，只要6歲以下兒童拿著健保卡到8家專責醫院就能免費採檢，經費部分由新北市負擔，「中央不做，新北來做」，而此政策也成為下午議會質詢的重點，民進黨新北市議員卓冠廷就針對決策過程以及預算來源等提出質疑。

卓冠廷下午質詢時，先針對副市長劉和然上午宣布6歲以下兒童免費篩檢「中央不做，新北來做」政策預算詢問主計處長吳建國，在政策宣布前是否與主計單位討論過，而吳建國表示沒有，但強調預算動支需視個案檢視是否在彈性運用的範圍內。

卓冠廷接續質詢副市長朱惕之、衛生局長陳潤秋以及教育局長張明文，有關這項政策是由誰決策？編列多少預算以及是否經財政主管單位同意？朱惕之回應，該政策的決定是「共同決策」，卓追問公文簽辦到何單位？衛生局長陳潤秋表示沒有簽辦到相關公文，教育局長張明文則說公文還沒簽辦。

卓冠廷質疑，一個這麼大的政策沒有經過主計單位，也沒有經過衛生主管機關，若未來審計單位審查後該怎麼辦？卓冠廷批評，政策沒有經過相關單位，即便要編列相關預算，也應送交議會審議，檢視經費使用的合理性，沒有經過程序，卻直接宣布政策，是胡亂使用新北市的市政經費。