恆春警方加強稽查，避免非法吸毒情事。(警方提供)

近日有民眾在恆春臉書社群談論毒品猖獗，並指出「恆春警察根本就不抓抽Ｋ的，這些尿布仔在民宿抽到爽，然後隔壁就被燻到死」，發文一出隨即引來熱議，警方也出面表示，並未接獲報案，但強調會嚴加偵辦。

網友發文指出，「恆春警察根本就不抓抽K的，每次都說加強巡邏，然後就沒處理了，這些尿布仔就抽到爽，然後隔壁就被燻到死，房間全是那味道有夠靠北」，更進一步指控「反正打給警察，警察說不會來抓，盡量抽、用力抽。」

發文一出討論熱烈，立刻有人留言說道「包棟常常也是，衰的不只鄰居，接下來三點又要入住，客人變成家庭，又有小孩才覺得可憐，入住還要吸他們留下來殘毒」。

警方表示，有民眾於臉書社團貼文反映某處民宿房客有吸食Ｋ他命情形，向警方反映卻未有效處理，強調分局目前並未接獲相關報案，已主動前往民宿查訪，並編排相關專案清查轄內可疑場所，及配合縣府相關機關實施聯合稽查，防止不法情事發生。

恆春警分局長林明波表示，警方針對毒品絕不寬貸，定會嚴加偵辦，請民眾發現有犯罪情事或可疑的人事物，可直接向警方報案。

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