隨著健康意識抬頭，堅果在這幾年也備受大眾歡迎。對此，營養師蕭瑋霖特別推崇「夏威夷果」，其富含不飽和脂肪酸及礦物質鉀，能降低壞膽固醇，有益心血管健康又減少水腫，每日只要食用3～4顆，就能對健康帶來正面影響。

營養師蕭瑋霖在臉書專頁發文表示，堅果可說是天然保健食品，除了有好油以外，也富含許多微量礦物質；而他心目中最好吃的堅果，莫屬夏威夷果。不過，許多人對它的第一印象是熱量很高，其實是有道理的。他指出，根據食品成份資料庫來看，夏威夷果中有將近70％是油脂，所以熱量才會高，但也不用擔心，因為它所含的油都是對心血管有益的「好油」。

蕭瑋霖進一步說明，毎10克的夏威夷果中，有大約7.2克的油脂，而這些油當中，有將近5.8克是單元不飽和脂肪酸（Monounsaturated fatty acids ；MUFA），能幫助減少體內低密度脂蛋白膽固醇（LDL）生成，對心血管健康非常不錯。

不僅如此，蕭瑋霖表示，夏威夷果也富含礦物質鉀，如果平常水腫很嚴重、水果又少吃，鉀一定不夠，此時適量吃一些堅果是不錯的選擇。

至於多少才算適量？蕭瑋霖說明，依照國民飲食指南建議，每日可以吃一份堅果，以夏威夷果來說，一份大約是3～4顆，所以每天只要有達到這樣的攝取量，對心血管就非常好。不過，他也提醒因為堅果屬於油脂類，還是要稍微注意一下熱量攝取。

另外，國健署曾分享吃堅果3撇步。首先是選原味，採買時注意食品標示，選購原味或直接購買生的堅果種子類自行烘烤，才能保留完整的營養，並減少熱量、添加糖或鹽的攝取；其次是吃適量，因堅果種子類的油脂含量較高，若當作零食，容易不知不覺吃進過多熱量，導致肥胖上身；最後是巧搭配，較硬的堅果可敲碎、打成粉，或選擇質地較軟的芝麻、花生仁等，搭配蔬菜、牛奶或優格等一起入菜料理，不僅增添菜餚風味，更能順便補充纖維與鈣。