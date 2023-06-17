近年發生多便利商店員工遭暴力攻擊、引發社會關注，勞動部近日因而訂定「便利商店職場不法侵害預防安全衛生指引」，要求雇主應依該指引辨識高風險因子、預防措施等，若雇主未依該指引執行，可依職安法要求限期改善、不改善可處3萬元至15萬元罰鍰，並列為今年身心健康專案勞檢對象之一。

勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明表示，勞動部已有訂定「執行職務遭受不法侵害預防指引」，但大多數為針對同一單位員工內的如職場霸凌等防範，但便利商店等服務業則會接觸到不特定多數人，且近年屢屢發生多起憾事，因而再新增便利商店職場不法侵害預防安全衛生指引，全台萬餘家便利商店均得依此指引落實。

依該指引雇主應分析高風險因子包括「具高風險之工作環境與作業時間」，如所在地治安、地段偏遠、附近社會案件頻繁發生與否；「個人特質」，如工作者具個人恩怨、金錢糾紛或為家庭暴力受害人等；「組織制度」，如人力不足或勞務分配不均造成同事之間的紛爭等。

預防採行措施則包括「工作環境之安全衛生設備」，如設置緊急避難區域，並考量便利性，避免物品或辦公傢俱阻擋躲避的動線等；「危害預防採行措施」，如人員進出管制、現金控管程序等；「緊急應變措施及勞工保護機制」，如萬一發生暴力攻擊事件，工作者可緊急迴避或採取必要且適當的自衛機制及措施；「教育訓練」，如暴力危害預防及構通技巧訓練。

張國明說，如事業單位未依此指引落實，則涉違反職安法，可要求限期改善，不改善則可處3萬元至15萬元罰鍰。