端午節傳統習俗免不了要吃粽子，不過營養師指出粽子高醣又高油，1顆粽子就相當於約1碗飯的含醣量，若沒有定量食用恐不小心就掉入熱量陷阱，提醒民眾，建議要將肥肉皮去掉，食用時搭配水煮蛋和燙青菜，才能確保均衡健康。

端午節的傳統習俗賞龍舟、戴香包、立蛋、吃粽子等，部立桃園醫院營養師吳思賢表示，在院內看診經常遇到民眾拿著超標的檢驗報告諮詢，血糖或血脂異常的原因不外乎就是飲食不當所導致，因此藉由端午節將至，向民眾分享健康吃粽的秘訣。

吳思賢說明，粽子的主要材料為糯米，屬於高醣類的食物，一旦過量食用就容易造成血糖升高，因此「定量」攝取是控糖的關鍵。他進一步指出，1顆粽子的含醣量相當於1碗飯，呼籲民眾若把粽子當作正餐，最多不可食用超過1顆，以免糖分超標。內餡的肥肉屬於高飽和脂肪食物，攝取過量易導致三酸甘油脂和血膽固醇升高，若低密度膽固醇過高恐會造成血管阻塞，因此建議要將肥肉皮去除，或改選擇雞肉或瘦肉。

吳思賢說，除此之外也要兼顧均衡飲食原則，別忘了搭配「蔬菜類」增加膳食纖維，纖維若攝取足夠可以幫助當餐的血糖控制、增加飽足感，每餐建議至少搭配半碗青菜，內餡也可以加入香菇、杏鮑菇、筍丁等食材，以增加纖維攝取。如要健康吃粽，可採用211餐盤搭配原則，將圓盤畫分3等份，蔬菜、蛋白質及主食以2：1：1比例搭配，舉例來說1顆粽子配上1顆水煮蛋和1大盤燙青菜，才能讓節慶飲食更均衡健康。