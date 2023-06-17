央行指出，此次匯率政策報告因台灣對美國商品及服務貿易順差為510億美元及經常帳順差對GDP比率為13.3%，觸及前兩項美方檢視標準，爰仍被列入觀察名單；而同期間央行淨賣匯130億美元(約GDP之1.7%)，以及淨買匯月數小於8個月，均未觸及第三項美方檢視標準。

央行與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。

台灣續留匯率操縱觀察名單 美國財政部公布原因
台灣續列美匯率操縱觀察名單 央行發聲了
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