央行指出，此次匯率政策報告因台灣對美國商品及服務貿易順差為510億美元及經常帳順差對GDP比率為13.3%，觸及前兩項美方檢視標準，爰仍被列入觀察名單；而同期間央行淨賣匯130億美元(約GDP之1.7%)，以及淨買匯月數小於8個月，均未觸及第三項美方檢視標準。
央行與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。
6月17日(台北時間)美國財政部公布半年度匯率政策報告(檢視期間為2022年全年)，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，惟將中國大陸、南韓、德國、馬來西亞、新加坡、瑞士及台灣列為觀察名單。
央行指出，此次匯率政策報告因台灣對美國商品及服務貿易順差為510億美元及經常帳順差對GDP比率為13.3%，觸及前兩項美方檢視標準，爰仍被列入觀察名單；而同期間央行淨賣匯130億美元(約GDP之1.7%)，以及淨買匯月數小於8個月，均未觸及第三項美方檢視標準。
央行與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。
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