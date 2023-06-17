受到大陸需求疲弱，復甦力道仍未明顯看到動能，鎳價及不銹鋼價格缺乏上漲的動能，國際鎳價走勢失望性辛苦，不過大陸多個不銹鋼廠5月下旬開始開始檢修減產，讓市場的到貨量維持在低水位，順利讓大陸的不銹鋼流通價格跌幅縮小轉趨震盪，但主要仍需觀察大陸的實體經濟需求是否能回升。

法人觀察，近期市場流傳大陸國務院將推出新的刺激政策，且重點會放在房地產市場，可望對刺激政策的期待推動大陸的鋼鐵價格及鐵礦砂價格止跌反彈；而國際鎳價近一個月也已大幅下跌，讓不銹鋼廠有降價的壓力，價格有所支撐，加上本周美國聯準會暫緩持續升息、大陸央行降息，美元指數大幅下跌，種種影響下，本周鎳價回升。

法人認為，後續仍需觀察俄烏戰爭何時結束、大陸需求實體復甦影響力，短期不銹鋼價格跌幅有機會縮小，之後則觀察今年第四季至明年大陸需求是否有機會回升，後續並搭配電動車長期需求帶動鎳價格上漲之利多，不銹鋼產業可望迎來長期多頭發展。

綜觀本周倫敦(LME)基本金屬一周情勢，大陸央行自8月以來首次下調7天期逆回購利率，大陸央行意外降息，表明大陸當局可能放寬長期利率，企圖以提振需求並恢復投資者信心，加上疲軟的美國通膨數據，鞏固了投資者普遍預期美國聯準會(FED)可能不會持續升息的觀點，導致美元指數下挫，疊加倫敦金屬交易所(LME)、以及大陸上海期交所註冊倉庫鎳庫存均處於低點支撐鎳價，致本周倫敦(LME)期鎳價格走勢上揚。