Gogoro長期投入TSR機車錦標賽，成功孕育出多項運動化周邊配件，優越性能經過多場賽事驗證，更讓車主在每日生活中輕鬆享受個人化改裝座駕。此次Gogoro精選賽車級的跑魂套件組、並獨家搭載至Gogoro SuperSport TCS車款，購買新車就能同步升級搭載逾萬元跑魂套件。

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