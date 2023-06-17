Gogoro SuperSport於2022年登場，就以獨家研發的「SSmartcore智駕電控核心」開創二輪智慧造車平台，強大性能與運動外型引領電動機車操駕體驗。看準暑期購車潮來襲，Gogoro發表全新Gogoro SuperSport跑魂套件，入手新車即可一次擁有由TSR機車錦標賽冠軍團隊調校的頂級配備，將賽道熱血注入日常街頭。