南投擴大敬老愛心卡搭乘計程車服務，新增2家特約車隊

南投擴大敬老愛心卡搭乘計程車服務，新增2家特約車隊

南投縣政府去年12月開辦「南投縣敬老愛心卡擴大搭乘計程車」服務，由5家特約計程車隊、3704輛計程車，至今年5月底止累計已經提供2萬7495趟接送服務。今（17日）新增2家計程車隊加入，屆時7車隊4037輛計程車，將全面投入服務，其中新增163輛的干城衛星車隊，主要以整合縣內計程車加入提供服務為目標。

南投縣自111年12月1日起，由台灣大車隊、大都會車隊、怡美車隊、永隆車隊、和泰移動YOXI車隊5家特約計程車隊，共計3704輛計程車，開始提供敬老愛心卡刷卡服務，老人家刷敬老愛心卡搭計程車，1天最多4趟，每趟車資最高補助85點（元）。今（17日）縣府公布將新增的2家特約車隊加入服務行列。

縣府也邀請新增的2家特約車隊，五權交通事業股份有限公司台中衛星車隊及干城衛星車隊，在縣府縣民廣場測試行計程車刷卡機，並邀請鄰近社區長輩持敬老愛心卡實際刷卡搭乘計程車，親自體驗計程車接送服務，實際驗證確認特約車隊能正常使用刷卡機，預計112年7月1日能正式上線提供民眾刷卡搭乘。

南投縣府社會及勞動處長林志忠指出，為落實縣長許淑華照顧年長及身心障礙者行的需求，提供多元舒適之運輸服務，縣府積極努力增加本縣計程車業者投入敬老愛卡刷卡搭乘服務行列，因此特別委託干城衛星車隊協助整合縣內有意願的計程車業者，無論是車行或個人計程車，只要完成刷卡機設備裝設，即可投入敬老愛心卡刷卡服務，到6月底至少可增加75輛的縣內計程車提供服務。