今年是都市更新條例上路第25年，政大商學院信義不動產研究發展中心以「都市更新的破與立」為題邀集產官學界共同探討如何讓台灣的都更擺脫牛步穩步向前。中心主任政大財管系陳明吉教授指出，都更不僅是改善國人居住品質的關鍵，也是改善高房價問題的解方之一。因為國人對於新房子潛在需求相當強，如果市中心的集合住宅無法更新重建，任由這些缺乏市場性且品質不佳的房子繼續老化，市場有效供給不足之下，高房價自然難解。

都更研究發展基金會執行長丁致成將都更條例上路以來的發展分為四個時期，首先是1998~2003條例上路之初的實驗期，因為相關制度並未健全，該時期除了完善相關制度法令外，九二一大地震的發生，也加速都市更新政策的相關推動。2003年SARS之後隨著房市景氣的走升促進都更的發展，2003~2012年可謂都更的成長期，非九二一重建的一般都更案也開始出現。2012年爆發文林苑事件導致都更推動停滯也凸顯法令制度不夠健全；除了檢討修法之外，政府在2017年訂定「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，2018年立法設立專責機構，藉此來突破都更牛步的僵局。

2012~2019年大幅度的修訂法令制度可謂都更的反省期，也因為有這些突破性的改變，讓2019年之後都更推動成效漸顯而步入發展期。據都更研究發展基金會統計，至今都更重建計畫核定超過900件，整建維護計畫核定達162件，危老案則接近3千件規模。丁致成表示都更條例上路後這25年，整個社會都在學習都市更新，未來也需要透過權利人、實施者與政府攜手合作讓都市持續進步。

台灣第一個都更專責機構「國家住宅及都市更新中心」副執行長柯茂榮表示，政府主導的大型都更案更需要考量地區再生以及公益性，同時也希望促進周邊民間都更案的推動。