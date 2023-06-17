台南市白河區公所17日載滿庭園餐廳舉辦模範父親暨鑽石婚表揚大會。（張毓翎攝）

白河區公所特地邀請衛生所現場示範如何包「蓮粽」。（張毓翎攝）

台南市白河區公所17日載滿庭園餐廳舉辦模範父親暨鑽石婚表揚大會，住在大竹里84歲的李國村與83歲的李吳靖，結縭滿一甲子，2人話說得不多，但總是默默想著如何把事情做好，一起務農，相互協助，說的比做的多，子女個個事業有成，是鄰里間令人稱羨的夫妻，之後將再接受市府的表揚。

白河區長董麗華今天致贈賀匾給19位模範父親及13對鑽石婚楷模，讚揚模範父親及鑽石婚夫妻含辛茹苦教養子女，並製作專刊、準備賀禮表達尊敬之意，台南市議員張世賢、沈家鳳等人到場祝賀。

19位模範父親及13對鑽石婚伉儷都盛裝打扮，接受子女、兒孫及出席來賓的祝福，公所安排鄉音國樂團、頂六客家協會國樂團及福安宮國樂團到場演奏，現場洋溢幸福的氛圍。

將代表白河區接受市府表揚鑽石婚楷模的李國村、李吳靖，2人鰜鰈情深、同甘共苦，從年輕到現在，天未亮就起床忙著打理家裡和田間的大小事，不論天氣冷、熱，風吹、雨淋沒停歇過。2人在兒孫的眼中，是慈祥的阿公和阿嬤；子女除平時電話問安外，在工作之餘會攜眷返家探望，享受天倫之樂。