烏軍於本週五（16）發布了一支影片合集，畫面中顯示出3架穿越機（FPV）先後朝向俄軍搭載了佈雷設備的ZIL-131軍用卡車發起進攻，後來另外一支影片中秀出這台卡車的佈雷設備起火燃燒，顯示出了具備一定籌載能力的穿越機在烏俄戰場上的高效能力。烏俄雙方近幾個月來都有投入使用穿越機，俄軍更是使用掛載了反坦克火箭彈頭的穿越機造成西方戰甲車損失。

根據本報先前報導，這些無人機並非軍用產品，而是以廉價的穿越機（空拍機）改造而成，一般沒有自主巡航能力，且飛行半徑只有100~2000公尺，飛行時間大約15分鐘左右，主要由人員遠端控制，其操控難度相當高。

不過，因價格非常便宜，基本上整機落在1000人民幣左右（約台幣 4300元），散裝價格更低廉只有幾百元人民幣，還能輕鬆改裝成自殺式無人機，無論是裝載手榴彈、溫壓彈或是定向地雷，可對坦克或戰壕中士兵造成傷害，幾乎媲37萬美元的標槍反坦克導彈，滿足前線士兵的偵察和打擊需求。

ZIL-131是一款由蘇聯ZIL公司設計的通用性3.5噸6x6軍用卡車。基本型號是一款通用貨車，其他衍生型號包括牽引車、自卸卡車、燃油卡車等等，其中也包含佈雷車的套件。ZIL-131於1966年首次問世，它是ZIL-130的軍用版本，2款卡車共用許多零部件。

文章來源：Ударного ранку, добродії
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